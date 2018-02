Agrada Gregos é o primeiro bloco carnavalesco LGBT a desfilar no Ibirapuera

Uma multidão de foliões acompanhou neste sábado (10) à tarde o desfile do bloco Agrada Gregos, no entorno do Parque do Ibirapuera, do Obelisco até o Monumento à Bandeira ao som de músicas de diversos estilos e clássicos carnavalescos.

“Ficamos muito honrados porque somos o primeiro bloco LGBT que a prefeitura deu a oportunidade de desfilar no Ibirapuera. São pouquíssimos blocos que tem essa chance porque a operação aqui é muito complexa. E recebemos essa oportunidade por causa do sucesso do ano passado”, disse Armando Saullo, fundador e organizador do Agrada Gregos.

De temática LGBT, o bloco ressalta a importância do respeito à diversidade. “Nossa maior preocupação é o respeito. Esse é o nosso tema desde o começo, que as pessoas se respeitem, respeitem o espaço da mulher, respeitem o espaço LGBT”, disse Saullo. A estimativa da organização é de que mais de 100 mil pessoas tenham passado pelo bloco, antes mesmo do fim do desfile, porigranado para as 19 h.

Este ano o Agrada Gregos teve a participação da cantora Gretchen, que arrancou gritos e aplausos do público quando subiu no carro de som, por volta das 15h. Os foliões cantaram e pularam durante a apresentação da cantora, que disse ser um orgulho ter sido escolhida a rainha do bloco em 2018. Puxando o bloco, Gretchen cantou seus sucessos Freak Le Boom Boom e Conga, Conga, Conga, além de hits de outras cantoras, como Ludmila e Ivete Sangalo. “Eu aceitei, lógico [ser a rainha], é um bloco que luta contra o preconceito, para que haja respeito e para que todo mundo entenda o que é a diversidade”, disse ela.

A diversidade também é o motivo pelo qual a foliã Giovanna Sanches, 22 anos, acompanha o Agrada Gregos há três anos. “O bloco está incrível como sempre, Carnaval é sempre bom, tem de tudo, tem muito público LGBT, eu amo. Toca funk, toca pop, toca axé, toca o que todo mundo gosta, não fica só nas músicas de um público só. Acho que diversidade é importante”, falou.

Programação em Sampa

Desde o pré-carnaval, na semana passada, até 18 de fevereiro, 491 blocos desfilam em todas as regiões da cidade de São Paulo. A expectativa é de que quatro milhões de pessoas participem da festa, de acordo com a prefeitura, cujo site traz a programação completa dos festejos.