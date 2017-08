Agosto Lilás: Polícia Civil alerta sobre a importância da denúncia nos casos de violência contra a mulher

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul está entre os parceiros da Campanha “Agosto Lilás” realizada em todo o Estado. Entre as principais orientações, estão a importância do cumprimento da Lei Maria da Penha e levar até homens e mulheres informações sobre o combate à violência.

De acordo com a delegada Sidneia Tobias, a polícia vai contribuir com a realização de palestras para estudantes em idade escolar, e ainda alertar sobre como identificar abusos e prevenir esse tipo de crime.

A delegada explica que todos os casos denunciados passam por investigação e que é fundamental que a mulher tenha consciência sobre levar estes casos ao conhecimento da Polícia.

Vale lembrar que as mulheres devem buscar conhecer os seus direitos para que ela possa recorrer em casos de urgência e até mesmo combater qualquer ação antes mesmo que aconteça, assegura Sidneia Tobias.

A Campanha “Agosto Lilás” vai contar com ações educativas e de conscientização até o dia 31.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários