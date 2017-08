Agosto Lilás: Palestras sobre combate à violência de gênero estão entre as ações da Fundesporte

Entre as ações realizadas em parceria com a Subsecretaria de Estado de Políticas para Mulheres estão a realização de palestras educativas com os atletas participantes das etapas dos Jogos Escolares, e outras competições realizadas em Mato grosso do Sul.

O objetivo é levar aos jovens diversas informações sobre o combate à violência de gênero, em especial contra as mulheres. De acordo com Silvio Lobo Filho, diretor executivo da Fundesporte, os jogos integram pelo menos 900 participantes em todas as etapas.

Silvio acredita, que por incentivar a competição e permitir a interação entre os públicos femininos e masculinos, os Jogos acabam proporcionando o ambiente ideal para o exercício da tolerância e o espírito de equipe.

A Campanha “Agosto Lilás” vai contar com diversas ações educativas e de conscientização até o dia 31.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários