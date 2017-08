Agosto Lilás intensifica programação para conscientizar mais pessoas

Campo Grande (MS) – Neste mês de agosto, o Governo do Estado lançou pelo terceiro ano consecutivo a campanha Agosto Lilás, as atividades serão desenvolvidas durante todo o mês e alcançarão também as igrejas e faculdades.

Palestras, rodas de conversas, debates e outras atividades serão realizadas prioritariamente para alunos das escolas estaduais, por meio do programa ‘Maria da Penha vai à Escola’, mas também nas escolas municipais e particulares de 51 municípios (65% do Estado.

Além das unidades escolares, as atividades de conscientização foram planejadas para comércios, terminais de ônibus, faculdades, aldeias indígenas, comunidades quilombolas, comunidades LGBTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros) e igrejas.

Em 2015, o trabalho desenvolvido pelo Agosto Lilás chegou a 2620 pessoas. Em 2016, o número de atendimento saltou para 7629. Na edição deste ano, a meta é abordar 15 mil pessoas com o trabalho educativo.

Confira a programação desta semana:

Dia 14

19h30 – E.E. Lino Vilhaça – “Maria da Penha Vai à Escola”

Dia 15

8h30 – CASSEMS – Panfletagem

10h40 às 11h – E.E. Padre João Greiner – “Maria da Penha Vai à Escola”

10h40 às 11h – E.E. Olinda Conceição Teixeira Bacha -“Maria da Penha Vai à Escola”

14h às 16h30 – Vale Renda Igreja Batista – Região Bandeira – Roda de Conversa “Violência Doméstica e a Lei Maria da Penha”

19h – Nova Alvorada do Sul – Audiência Pública “Alerta Violência contra as Mulheres”

19h30 – E.E. Maestro Vila Lobos -“Maria da Penha Vai à Escola”

Dia 16

7h30 – Sidrolândia – Panfletagem 8º FETRAN PRF

9h – SAD – Panfletagem

10h30 – SEDHAST – Palestra para Servidores

10h30 às 11h30 – E.E. José Maria Hugo Rogrigues – “Maria da Penha Vai à Escola”

10h40 às 11h – E.E. Lino Vilhaça – “Maria da Penha Vai à Escola”

10h40 às 11h – E.E. Maestro Vila Lobos – “Maria da Penha Vai à Escola”

19h – UFMS – Palestra “Relacionamentos Abusivos”

19h30 – E.E. Olinda Conceição Teixeira Bacha – “Maria da Penha Vai à Escola”

Dia 17

9h – Assentamento 07 de Setembro Terenos – Palestra – “Violência doméstica e a Campanha “Agosto Lilás” nos 11 anos da Lei Maria da Penha”

9h – SAD – Palestra para Servidores

10h30 – Terminais de Ônibus General Osório/ Nova Bahia – Panfletagem

10h40 às 11h – E.E. Hilda de Souza Ferreira – “Maria da Penha Vai à Escola”

10h40 às 11h – E.E. Izaura Higa – “Maria da Penha Vai à Escola”

14h – Corumbá – Palestra – “Violência doméstica e a Campanha “Agosto Lilás” nos 11 anos da Lei Maria da Penha”

14h às 16h30 – Vale Renda Igreja Assembléia de Deus das Missões Região Anhanduizinho –

Roda de Conversa “Violência Doméstica e a Lei Maria da Penha”

18h – Ladário – Palestra – “Violência doméstica e a Campanha “Agosto Lilás” nos 11 anos da Lei Maria da Penha”

19h – Jardim – Panfletagem – 8º FETRAN PRF

Dia 18

8h30 – Hospital Universitário – Panfletagem

9h às 17h – Rede Solidária II – Atendimento Psicossocial e Orientações Individuais – Equipe CEAM

10h40 às 11h – E.E. Clarinda Mendes – “Maria da Penha Vai à Escola”

10h40 às 11h – E.E. Ada Teixeira dos Santos – “Maria da Penha Vai à Escola”

19h – Porto Murtinho – Panfletagem 8º FETRAN PRF

Dia 19

9h – Mercadão Camelódromo – Panfletagem ao Público – Roda de Conversa com Mulheres Indígenas

“Violência Doméstica e a Lei Maria da Penha”

* Mais informações pelo telefone: 3361-6191





