Agosto Lilás: Lei Maria da Penha foi uma revolução na busca por direitos, segundo secretário Athayde Nery

A Campanha “Agosto Lilás” realizada em todo Mato Grosso do Sul é uma iniciativa da Subsecretaria de Políticas para Mulheres, por meio da Secretaria de Cultura e Cidadania. A ação tem o objetivo de levar informações e ações de conscientização à população sobre a importância do combate à violência de gênero.

De acordo com o secretário Athayde Nery, a iniciativa visa levantar uma discussão ainda maior sobre a busca de igualdade de direitos.

A divulgação da Lei Maria da Penha está entre as prioridades da Campanha. Em 2017, a legislação completa 11 anos de sanção, e é considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU) uma das três melhores do mundo para a proteção das mulheres. Segundo Athayde, isso motiva ainda mais a realização de trabalhos em prol desse movimento.

As ações do “Agosto Lilás” vão ser realizadas até o dia 31 deste mês e contam com palestras, rodas de conversa e blitzes educativas na Capital e no Interior, cerca de 51 cidades aderiram a Campanha.

