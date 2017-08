Agosto Lilás: Agraer realiza oficinas para estimular o empreendedorismo entre mulheres do campo

Como parte das comemorações da Campanha “Agosto Lilás”, a Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) realiza diversas oficinas de capacitação ao público feminino que tem como principal fonte de renda o trabalho no campo.

De acordo com o diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini, o carro-chefe são as oficinas para a preparação de compotas e produtos derivados do leite. A intenção é fazer com que as participantes consigam oferecer produtos de qualidade e ainda garantam um dinheiro a mais no fim do mês.

Para Enelvo Felini a atenção às mulheres da agricultura familiar é fundamental, uma vez que elas se tornam mais independentes e conscientes de seus direitos. A parceria com a Subsecretaria de Estado de Políticas para Mulheres vem para agregar conhecimento sobre a não violência, o empoderamento e o empreendedorismo entre o público feminino.

As interessadas em participar das oficinas e cursos para a produção de doces e compotas podem entrar em contato direto com o escritório da Agraer no seu município ou pelo telefone (67) 3318-5199.

A Campanha “Agosto Lilás” vai contar com diversas ações educativas e de conscientização até o dia 31.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários