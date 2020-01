Agir Regional supera expectativas e atrai mais de 400 pessoas para ação em Anhanduí

A primeira edição do AGIR Regional 2020 aconteceu no Distrito de Anhanduí, distante aproximadamente 60 quilômetros de Campo Grande, no dia 25 de janeiro, na Escola Municipal Isauro Bento Nogueira - Foto: Divulgação

A primeira edição do AGIR Regional 2020 aconteceu no Distrito de Anhanduí, distante aproximadamente 60 quilômetros de Campo Grande, no dia 25 de janeiro, na Escola Municipal Isauro Bento Nogueira. O projeto do Procon Campo Grande, em parceria com a Rádio Difusora Pantanal e com a ACIESP (Associação de Capacidade de Economia Solidaria do Povo), levou para a comunidade local além de renegociação de dívidas, cursos gratuitos com certificado de participação, atrações culturais, recreação para as crianças e muito mais.

O evento é uma iniciativa diferente, onde o Procon Campo Grande visa a educação financeira e a conscientização do consumidor. “Nós vamos estender para a comunidade um atendimento que não é trivial, mas pertence ao Procon. Através do programa de Consumo Consciente, ensinamos o aproveitamento integral de todos os recursos que estão nas mãos do consumidor. Sejam aqueles que potencialmente podem gerar renda, sejam aqueles que impactam diretamente no desperdício, ambos com reflexo direto na economia familiar”, justifica o subsecretário Valdir Custódio.

Parceiros da prefeitura no evento, a concessionária Águas Guariroba e a Energisa realizaram atendimentos na ação, negociando dívidas em atraso e tirando dúvidas, assim como, o Cartório de Protesto, Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social). A AGIR (Ação de Gestão de Inadimplência para Regularização) é o encaminhamento para agilização de cada situação pendente, ou seja, é uma maneira rápida que o Procon criou para o consumidor negociar suas dívidas. “Só no AGIR, o consumidor consegue condições exclusivas para renegociar suas dívidas em qualquer Estado do Brasil”, informa Custódio.

A nossa parceira, a ACIESP proporcionou cursos de geração de renda, com professores altamente qualificados que doaram seu tempo e conhecimento na intenção de colaborar com o desenvolvimento da comunidade. “A primeira edição 2020 em Anhanduí superou as expectativas, a ACIESP está muito feliz em fazer parte deste projeto que vem fazendo a diferença por onde passa, levando um despertar a cada cidadão que busca atendimento ou algum conhecimento no campo de trabalho. Muito nos honra estar nesta parceria com o Procon Campo Grande fazendo a diferença. Estamos cada vez mais preparados para os próximos ‘AGIR’”, ressalta a diretora da ACIESP, Ceurecy Santiago Ramos.

A professora do curso de MEI (Microempreendedor Individual), Renata Rodrigues Vieira ficou impressionada com a expressiva participação das pessoas. A sala estava lotada e nem o calor impediu que a comunidade fosse atrás de conhecimento. “Por ser um Distrito, as pessoas estão em busca de uma renda extra, a formação de Microempreendedor elucida e tira dúvidas de como essas pessoas podem se formalizar e garantir a cobertura do INSS, que é o principal benefício para quem é MEI. A quantidade de pessoas foi surpreendente, tiraram muitas dúvidas, e realmente estavam interessadas no curso, se mantiveram atentas durante toda a explicação, nem o calor os impediu”, pontua a professora.

A manicure Geni Maura, 50 anos, participou do curso de manicure e pedicure, com a intenção de aprimorar a profissão. “Eu fiz o curso para ter um diferencial, foi muito bom, aprendi principalmente sobre o manuseio e higiene dos materiais descartáveis e não descartáveis. Estou muito satisfeita, sem falar que a professora é nota dez” .

Com a abertura cultural comandada pelo cantor Wagner Pantaneiro, o evento também teve diversão para as crianças, além de cama elástica, elas também se divertiram cantando e com a adoção e vacinação de cães e gatos, ação realizada em parceria com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), através do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), quando muitos animais ganharam um lar e outros foram devidamente vacinados, evitando doenças.

O subprefeito do Distrito de Anhanduí, Ernesto Francisco falou da importância do evento. “A importância do evento do Procon Campo Grande, o AGIR, é muito mais do que a gente tem no dia a dia, é uma atualização de currículos através dos cursos. Sabemos da dificuldade de cada um em ter sua renda própria, isso aqui é uma oportunidade grande e, o Procon sai na frente, novamente, daqueles que colocam coisas no papel e não conseguem executar. O Procon, através do Subsecretário Valdir Custódio e a gestão Marquinhos Trad, estão de parabéns. Foi um sucesso o AGIR aqui em Anhanduí e região, o primeiro de muitos”, comemora o subprefeito.

A participação da comunidade superou as expectativas já que mesmo em período de férias, as pessoas participaram e entenderam o objetivo do evento. “O AGIR Regional é uma maneira de integração social, mais uma vez eu quero agradecer grandemente a ACIESP e a todos os professores que aqui estão. Esse evento é feito em parceria, ou seja, sem gastar dinheiro público. Levamos educação, cultura e o mais importante, a possibilidade de cada um de vocês aprender algo que pode transformar e alterar o futuro. É o Procon se fazendo presente com respeito ao cidadão aonde ele necessita. Em nosso entendimento, concentrar os atendimentos ou os eventos do Procon em um único lugar, no centro, não é atender com eficiência e eficácia. Respeito ao consumidor é estar onde o cidadão mora e atendê-lo inclusive nos fins de semana”, finaliza Valdir Custódio.