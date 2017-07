Agetran realiza ação educativa nesta quinta-feira em alusão ao dia do motorista

As equipes estarão na Avenida Ernesto Geisel com a Avenida Fernando Corrêa da Costa / Divulgação

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), com apoio da Bptran e das equipes do GGIT (Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito), estará até a próxima segunda-feira (31) com ações voltadas para a educação no trânsito em alusão à volta às aulas e aos dias do motorista e motociclista.

A intenção é despertar a atenção de condutores e pedestres para a importância ao respeito às leis de trânsito e à preservação da vida.

Na programação, estão previstas, durante os períodos da manhã e da tarde, atividades educativas coordenadas pela equipe do setor de Educação no Trânsito da Agetran, com o apoio de Agentes de Trânsito e de Guardas Civis Municipais.

No dia do motociclista – comemorado no dia 27 de julho – as equipes estarão na Avenida Ernesto Geisel com a Avenida Fernando Corrêa da Costa. A ação educativa buscará destacar o transporte adequado de caronas na motocicleta e o uso obrigatório de capacete.

Voltas às aulas

Na campanha Voltas às Aulas, a abordagem educativa no dia 28 acontece na Escola Municipal Nerone Maiolino e no dia 31, na Escola Municipal Professora Olivia Enciso. Durante as ações os pais serão orientados sobre o transporte seguro dos filhos.

De acordo com a chefe do setor de Educação no Trânsito, Ivanise Rotta a principal abordagem com os pais será o transporte dos filhos tanto no carro quanto na motocicleta. “O transporte correto dos filhos pode salvar a vida deles. Não é permitido o transporte de crianças menores de 7 anos em motocicletas e isso vai ser reforçado”, observou.

Outra questão importante será o uso do cinto de segurança e para as crianças o uso do assento elevado ou da cadeirinha. Ivanise lembra ainda que não é permitido que a criança menor de 10 anos sente no banco da frente do carro. “Estamos na campanha pela vida”, concluiu.

Veja Também

Comentários