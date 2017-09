Agetran promove melhoria no cruzamento da Avenida Zahran com a Avenida três Barras

Com a finalidade de melhorar a fruidez no trânsito, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran), promove mudanças no cruzamento da Avenida Eduardo Elias Zahran com a Avenida Três Barras.

Para os motoristas que seguem a Avenida Eduardo Elias Zahran sentido centro/bairro o tempo do semáforo ficou mais rápido e o congestionamento da via teve mudança, com a opção para os motoristas que viram a esquerda. Neste caso, o semáforo na Zahran permitirá, ao mesmo tempo, acesso tanto para conversão à Avenida Três Barras quanto para continuidade pela Zahran.

Para fazer o laço de quadra os motoristas que seguem pela Avenida Eduardo Elias Zahran sentido bairro/centro deverão virar na Rua Domingues Marques, virar na Rua Major Lima, chegar a três Barras e depois atravessar a Avenida Zahran e seguir na Rua Dona Virgilina.

“Com a mudança, somente será permitida a conversão à direita, para a Avenida Três Barras, sendo proibida a conversão à esquerda, para a Rua Dona Virgilina. Este trajeto garante mais fluidez no trânsito, diminuindo o tempo de espera de conversão à Avenida Três Barras, onde havia, principalmente, na hora do pico de trânsito, grande congestionamento”, explica Janine.

De acordo com o diretor-presidente da Agetran Janine de Lima Bruno outras melhorias foram realizadas no trânsito em diversos bairros da Capital.

“Mais de cem escolas entre municipais, particular e estadual receberam sinalização para travessia dos estudantes. No Bairro Santa Carmélia e Santo Amaro as melhorias foram pontuais”, finaliza Janine.

Veja Também

Comentários