Agetran promove ações alusivas aos dias do motorista e motociclista e de volta às aulas

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), com apoio da Bptran e das equipes do GGIT (Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito), estará nos dias 25 a 28 de julho e no dia 31 de julho com ações voltadas para a educação no trânsito em alusão à volta às aulas e aos dias do motorista e motociclista. A intenção é despertar a atenção de condutores e pedestres para a importância ao respeito às leis de trânsito e à preservação da vida.

Na programação, estão previstas, durante os períodos da manhã e da tarde, atividades educativas coordenadas pela equipe do setor de Educação no Trânsito da Agetran, com o apoio de Agentes de Trânsito e de Guardas Civis Municipais.

Motoristas e motociclistas

Na ação do Dia do Motorista – comemorado no dia 25 de julho – a ação acontece nesta terça-feira (25.) na Avenida Guaicurus, próximo à Rua da Divisão com distribuição de copos e orientações. No copo, o slogan “Viva o Motorista. Vai dirigir? Beba água” estará reforçando a campanha do respeito à vida destacando o perigo do uso de bebida alcoólica e direção, considerado o principal fator de risco para acidentes com vítimas.

Já no dia do motociclista – comemorado no dia 27 de julho – as equipes estarão na Avenida Ernesto Geisel com a Avenida Fernando Corrêa da Costa. A ação educativa buscará destacar o transporte adequado de caronas na motocicleta e o uso obrigatório de capacete.

Voltas às aulas

Na campanha Voltas às Aulas, a abordagem educativa no dia 26, acontece em frente à Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos, e no dia 28 na Escola Municipal Nerone Maiolino e no dia 31, na Escola Municipal Professora Olivia Enciso. Durante as ações os pais serão orientados sobre o transporte seguro dos filhos.

De acordo com a chefe do setor de Educação no Trânsito, Ivanise Rotta a principal abordagem com os pais será o transporte dos filhos tanto no carro quanto na motocicleta. “O transporte correto dos filhos pode salvar a vida deles. Não é permitido o transporte de crianças menores de 7 anos em motocicletas e isso vai ser reforçado”, observou.

Outra questão importante será o uso do cinto de segurança e para as crianças o uso do assento elevado ou da cadeirinha. Ivanise lembra ainda que não é permitido que a criança menor de 10 anos sente no banco da frente do carro. “Estamos na campanha pela vida”, concluiu.

Confira a programação:



Órgão/Empresa Pauta Data Horário AGETRAN / DETRAN / BPTRAN E GCM DIA DO MOTORISTA ABORDAGEM EDUCATIVA CAMPANHA “VIVA O MOTORISTA! VAI DIRIGIR? BEBA ÁGUA!” AV. GUAICURUS X PRÓXIMO R. DA DIVISÃO. 25/07/2017 08h às 10hE 14h às 16h E.E. MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS CAMPANHA VOLTA AS AULAS R. Antônio Estevão Figueiredo, 204 – Jardim Parati, 26/07/2017 11h 20mnàs 121h 10min AGETRAN / DETRAN / BPTRAN E GCM DIA DO MOTOCICLISTA ABORDAGEM EDUCATIVA ENTREGA CHAVEIROS E FOLDERS AV. ERNESTO GEISEL X FERNANDO C. DA COSTA. 27/07/2017 08h às 10h E.M. NERONE MAIOLINO CAMPANHA VOLTA AS AULAS R. Marata, 335 – Jardim Vida Nova 28/07/2017 10h 15minàs 11h 30min E.M. PROFESSORA OLIVIA ENCISO. CAMPANHA VOLTA AS AULAS R. Álvaro Silveira, 210 – Tiradentes 31/07/2017 10h 15minàs 11h 30min

