Agetran programa ações para preservar vidas no trânsito de Campo Grande

Pensando em preservar vidas, a Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran) desenvolverá neste ano diversas ações no trânsito. Essas ações serão intensificadas devido ao número de acidentes registrados no ano de 2016, que chegou a 6.933, com 6668 vitimas leves, graves e fatais. Neste ano de 2017, já no inicio de janeiro, foram registrados 274 acidentes com vítimas leves, graves e fatais.

Como forma de reduzir os acidentes no trânsito, a Agetran, por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT), desenvolverá neste ano ações que visam reduzir lesões e óbitos no trânsito. Elas serão realizadas com o fortalecimento de políticas preventivas que envolvem qualificação, planejamento, monitoramento, acompanhamento e avaliações das ações.

De acordo com o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, uma das ações para prevenção de acidentes no trânsito será a Blitz educativa. “As Blitz cumprem o caráter educativo, preventivo e fiel cumprimento das leis vigentes no Código e Trânsito Brasileiro (CTB), visando a preservação da vida de maneira repressiva”.

A educação para o trânsito também irá às escolas com o Clube do Setinha, que tem como objetivo desenvolver junto às crianças comportamentos seguros que devem ter enquanto pedestres, ciclistas e passageiros. O público alvo do Clube do Setinha tem entre quatro e doze anos.

A Agetran ainda desenvolverá campanha em frente às escolas com o objetivo de sensibilizar os adultos para que respeitem as leis de trânsito nas portas das escolas, pois os mesmos precisam ser agentes de bons exemplos. O foco principal da abordagem é o uso de equipamento de segurança nos veículos, fila dupla e respeito à travessia na faixa de pedestre.

Para reprimir os fatores de risco e grupo de vítimas com acidentes de trânsito em Campo Grande, a Agetran promoverá vídeo palestra nas empresas, que terão como tema: Fatores de Risco e grupo de vitimas dos acidentes de Trânsito; Lei Seca; Público alvo: Empresas Públicas e Privadas; Universidades; Igrejas; Associações Organizadas.

Outro trabalho que terá ênfase pela equipe da Agetran será o grupo de analise de acidentes de trânsito, que funciona sob a orientação do GGIT. O principal objetivo do grupo é de repassar a todos os integrantes da própria Agetran todas as informações referentes aos fatores de risco e grupo de vitimas dos acidentes graves e fatais. A partir dos levantamentos estatísticos, são direcionadas as ações educativas, de fiscalização e engenharia.

Campanhas Educativas para o trânsito:

A Agetran também realizará campanhas educativas no dia do Ciclista, do Motociclista, Maio Amarelo, Dia do Pedestre, Dia Mundial em memória às vítimas de trânsito, Semana Nacional do Trânsito, Na cidade sem meu carro, Carnaval, Natal, Ano Novo e Férias Escolares. Estas campanhas têm como público alvo os pedestres, ciclistas e condutores.

O GGIT tem a responsabilidade de fornecer dados estatísticos; participar de eventos e reuniões de parceiros; organizar e contribuir para realização de cursos de formação, seminários, premiações eventos; subsidiar e analisar conteúdos programáticos de cursos, material de divulgação e propaganda e participar de reuniões quando designadas. O Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT) é um projeto coordenado pela Agetran, Sesau e tem parceria com o comitê executor.

