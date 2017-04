Agetran melhora sinalização, garante novos ônibus e destrava projetos importantes

Nos primeiros 100 dias de gestão, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), além de planejar suas ações para o restante do ano, deu prioridade a sinalização dos locais com maior incidência de acidentes, além de destravar a obra de reordenamento viária na rotatória das avenidas Mato Grosso com Via Parque, onde diariamente há congestionamento nos horários de pico do trânsito.

Segundo o diretor da Agetran, Janine de Lima Bruto, neste pouco mais de um trimestre, foi executada a sinalização de 237 cruzamentos, do entorno de 50 escolas, além de terem sido implantadas 5 travessias elevadas e outros 48 quebra molas. Houve também a instalação de semáforos em três cruzamentos de grande fluxo de veículos da Avenida Guaicurus (Rua Divisão, Escaramuça e Rivaldi Alberti).

Na área do transporte coletivo, foi assegurada a aquisição de 91 novos ônibus (10 com ar-condicionado ou climatizados) que até o final do mês de abril estarão em operação. Com isto, a idade média da frota vai cair quase pela metade, ou seja, para menos de cinco anos.

“A inclusão de 91 ônibus novos na frota que atende os usuários do transporte público coletivo de Campo Grande é sem dúvida uma conquista para a atual gestão, em apenas 100 dias de governo”, considera o diretor da Agetran.

Para os próximos meses está projetada a sinalização de toda a área central; implantação de novos conjuntos semafóricos em 15 cruzamentos e a readequação viária na rotatória das avenidas Gury Marques com Interlagos.

Haverá ainda reforço na sinalização dos principais eixos viários, entre eles as avenidas Duque de Caxias, Euler de Azevedo, Ministro João Arinos e Avenida Nelly Martins.

Na área do transporte será implantado o corredor sudoeste do transporte coletivo. Também está prevista a instalação de 625 novos abrigos de ônibus, abrangendo todos os itinerários.

