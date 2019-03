Agetran interdita vias para realização de eventos e carnaval neste feriado

Para realização do desfile das escolas de samba, nas proximidades da Praça do Papa, no Bairro Santo Amaro, no período de 23 de fevereiro a partir das 13 horas até do dia 06 de março ao meio dia a Avenida Cassiano Sandim de Resende será interditada entre a Rua Américo Marques e Avenida Aero Clube.

Neste mesmo período também serão interditadas a Avenida Alfredo Scaff entre Avenida Presidente Vargas e Avenida Cassiano Sandim de Resende, Avenida dos Crisântemos entre a Rua Zakia Nahas Siufi e Avenida Alfredo Scaff. A Rua Américo Marques será interditada entre Rua Zakia Nahas Siufi e Avenida Alfredo Scaff e Avenida Cassiano Sandim de Resende entre a Rua Zakia Nahas Siufi e Avenida Alfredo Scaff a partir das 7 horas do dia 02 de março/19 ao meio dia 06 de março/19.

Rotas alternativas:

Para quem está indo para área central deverá seguir pela Avenida Presidente Vargas e Avenida Júlio de Castilho.

Para quem está indo para os bairros, pegar Avenida Júlio de Castilho e Presidente Vargas ou Avenida Júlio de Castilho, Avenida Tamandaré e Rua Fernando de Noronha.

Desfile de blocos carnavalescos na Avenida Calógeras

Para realização do desfile dos blocos de carnavalescos a Avenida Mato Grosso será interditada entre a Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras em ambos os sentidos, a partir das 22 horas do dia 01 de março até às 06 horas do dia 06 de março.

A Avenida Calógeras será interditada entre Rua 13 de Maio e Avenida Ernesto Geisel em ambos os sentidos e a Avenida Calógeras entre Rua General Mello e Rua Antonio Maria. A Rua General Mello entre Rua 13 de Maio e Avenida Calógeras e Rua Dr. Temistocles entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras.

Rotas alternativas

Para quem está descendo Avenida Mato Grosso em direção Avenida Ernesto Geisel, pegar a Rua 13 de maio e Rua Maracajú.

Para os condutores que utilizam a Avenida Mato Grosso no sentido Parque dos Poderes, pegar a Rua Antonio Maria Coelho.

Desfile de blocos e cordões carnavalescos

A Avenida Calógeras entre a Rua Dom Aquino e Rua Barão do Rio Branco a partir das 14h do dia 2 de março às 5h do dia 4 de março.

A Avenida Calógeras será interditada entre Rua Maracaju e Avenida Afonso Pena, Rua Candido Mariano entre Rua Aquidauna e Rua 14 de Julho, Rua Dom Aquino entre Rua 14 de Julho e Rua Aquidauana. Rua Barão do Rio Branco entre Rua Aquidauana e Rua 14 de Julho.

Rotas Alternativas

Para os condutores que estão indo em direção ao Bairro Amambai, pegar a Avenida Afonso Pena ou Rua Maracaju.

Para os condutores que estão indo no sentido Parque dos Poderes, pegar a Rua Antonio Maria Coelho ou a Av. Afonso Pena.

Para os que estão na Avenida Calógeras e estão indo no sentido saída para São Paulo, pegar a Rua 13 de Maio ou a Av. Ernesto Geisel.

