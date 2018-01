Agetran interdita vias para realização da 68ª Festa de São Sebastião

Agetran pede atenção dos motoristas nos locais indicados - Arquivo

A Agência de Transporte e Trânsito - Agetran informa que, no período de 19 a 22 de janeiro, para realização da 68ª edição da Festa de São Sebastião, os seguintes pontos: Rua Minas Gerais entre a Rua Poconé e Rua Tapajós/ Rua Tapajós entre a Rua Minas Gerais e Rua Virgílio Alves Chaves.

Também no dia 21 de janeiro, com início às 13h00 e término às 18h00, a Agetran vai deslocar equipe de apoio até a Universidade Católica Dom Bosco - UCDB, onde acontecerá a realização de provas da 2ª fase do XXIV Exame de Ordem Unificado.

Diante do exposto, a agência de trânsito solicita o apoio e atenção dos motoristas no tráfego/trânsito, nas proximidades da Universidade.