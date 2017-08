A Agência Municipal de Trânsito (Agetran) para realização de evento religioso interdita nesta terça-feira (29), no Conjunto Residencial Mata do Jacinto, a Avenida Alberto Araujo Arruda entre Rua Areti D. Vavas e Rua Jamil Basmage no horário das 18 as 22 horas.

