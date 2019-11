Agetran interdita via nos dias dos finados e no Reviva Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito) informa que a Rua 14 de Julho, Avenida Fernando Correa da Costa e a Avenida Mato Grosso será interditada nos dias 02/11 e 03/11/2019, em decorrência das obras do Reviva Campo Grande, sendo que os cruzamentos estarão liberados.

Finados

No dia 2 de novembro, (Finados), Das 07h00 ás 17h00, no entorno próximo ao Cemitério Santo Amaro, a Avenida Presidente Vargas e a Avenida Alfredo Scaff e a Rua Machados de Assis serão interditadas. Assim como as Ruas Transversais a Avenida Presidente Vargas: Rua Alcântara Machado, Rua Cristiano Machado e a Rua Gomes Freire.