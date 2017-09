Agetran interdita meia-pista nos trechos em obras da Brilhante

Nesta segunda-feira (04/09) prosseguem as obras do corredor sudoeste do transporte coletivo, sem interrupção total do trânsito na Rua Brilhante. De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), o tráfego continua liberado em meia-pista em alguns trechos.

O Exército deve concluir nesta semana remendo profundo na confluência da Rua Guia Lopes com a Rua Brilhante, mas o motorista chega à Rua Brilhante pela Avenida Salgado Filho.

Ao longo da Brilhante está prevista a interdição em meia-pista no meio da quadra, entre as ruas Ciríaco Maymone e Vicente Solaris, onde continua o serviço de drenagem.

