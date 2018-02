Agetran interdita diversas vias para realização de eventos neste domingo

- Arquivo

Neste fim de semana a Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran) interdita diversas vias para realização de eventos.



Praça do Papa

A partir das 6 horas do dia 17/02 até ás 18 horas do dia 18/02, as vias próximas a Praça do Papa serão interditadas para realização do Carnaval.

Rua Alfredo Scaff entre Avenida Presidente Vargas e Avenida Aeroclube

Rua Américo Marques entre Rua Zakia N Siuf e Rua Alfredo Scaff

Rua Zakia N Siuf entre Presidente Vargas e Américo Marques

Rua Camilo Meres entre R Zakia N Siuf e Rua Alfredo Scaff

Avenida dos Crisantemos entre Rua Zakia N Siuf e Rua Alfredo Scaf

Corrida da Paz

Para realização da Corrida da Paz 2018 a interdição inicia no domingo 18/02 das 06 horas até ao meio dia.

Avenida Afonso Pena entre Avenida do Poeta e Rua Ivan Fernandes Pereira, sentido bairro centro com contra fluxo no sentido centro bairro.

Rua Ivan Fernandes Pereira entre Avenida Afonso Pena e Avenida Prof. Luiz Alexandre de Oliveira.

Avenida Prof. Luiz Alexandre de Oliveira entre Avenida Afonso Pena e Rua Antonio Maria Coelho sentido Sóter.

Rua Antonio Maria Coelho entre Avenida Prof. Luiz Alexandre de Oliveira e Avenida Mato Grosso.

No dia 18 para realização do Carnaval Regional de Todos Os Tempos, a avenida Capibaribe entre Avenida Murilo Rolim Junior e Rua Dardanellos, das 17 as 22 horas.

Coopavilla II

Para realização da Ação Social – Clube de Mães do Copavilla II, a interdição será na Rua do Porto entre Rua da Praia e Avenida Marinha

A Agetran informa que conforme art. 209 do CTB transpor bloqueio viário é multa grave, valor R$ 195,23 e 5 pontos na CNH. Estarão sujeitos as sansões cabíveis na lei quem também estacionar seus veículos dentro das áreas interditadas e devidamente sinalizadas, além da multa o CTB prevê remoção do veículo.