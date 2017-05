Agetran interdita diversas vias no sábado e domingo para realização de eventos

Para realização de diversos eventos religiosos e sociais, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interdita diversas vias neste sábado (13) e no domingo (14).

A festa tradicional de São Benedito que acontece nesta sexta-feira (12) e termina no dia 21 será interditada terá a Rua Dom Cirilo entre Ruas do Seminário e Avenida Heráclito Diniz de Figueiredo – horário 18 as 2:00 horas da madrugada.

Na realização do Evento Religioso (Festa do Padroeiro) terá interdição na Rua Presidente Rodrigues Alves entre Avenida Presidente Vargas e interdição da Rua do Carmo ente Rua Presidente Rodrigues Alves e Rua Américo Brasiliense – horário: 15h as 00 horas.

A Rua Osvaldo Aranha 445 será interditada das 13 às 22 horas. A Rua Maracá ente Ruas Tapajós e Rua Xingu, será interditada das 14 às 22 horas no dia 13/05. No dia 14/05 das 14 às 19 horas para realização de evento social.

Para realização de Evento Religioso da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, será interditada a Rua Frei Gregório ente Rua Roberto Spengler e Rua Aluizio de Azevedo, das 15 às 22 horas.

No domingo (14) de maio, para realização de evento militar em alusão ao dias das mães será interditada a Rua Sargento Cecílio Yule, ente Rua Armando de Oliveira e a Avenida Afonso Pena. Para realização de Evento Religioso será interditada a Avenida Calogeras a partir da Rua das Bandeiras até n 990.

