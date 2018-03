Agetran interdita diversas vias neste fim de semana para realização de eventos

Por fim no sábado (11), a Avenida Duque de Caxias em frente ao Atacadão será interditada para realização interdições momentâneas na via devido a troca de cabeamento realizada pela Energisa. 08h as 12h - Foto: TopMídia

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) interdita nesta sábado (10) e domingo (11) diversas vias para realização de eventos.

No sábado (10/03), das 17 até as 22 horas próximo a Comunidade São Benedito será interditada a Rua Eva Maria de Jesus entre Rua do seminário e Avenida Heráclito Diniz de Figueiredo.

A rua Eugênio Peron será interditada entre Rua Coronel Zelito Alves Ribeiro e Rua Sagarana – evento alusivo ao mês da mulher. Está interdição será das 15 as 20 horas.

No dia 10/03 partir das 07h:30 a Avenida Afonso Pena , Rua 14 de Julho, Rua Dom Aquino, Avenida Calogeras e Rua Barão do Rio Branco serão interditadas para realização de passeata.

10/03 e 11/03 – para manutenção de Água Pluvial, a Rua Evelina Figueiredo Selingard será interditada em frente ao Residencial Itambé das 06 as 19 horas.

Ainda no dia 10/03 as 15 horas até 11/03 as 13 horas para realização da Ação Jovem a Rua Tambaia entre Travessa Arapoca e Rua Umarizal.

Por fim no sábado (11), a Avenida Duque de Caxias em frente ao Atacadão será interditada para realização interdições momentâneas na via devido a troca de cabeamento realizada pela Energisa. 08h as 12h.