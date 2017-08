Confira as vias que estarão interditadas neste fim de semana

A Agência Municipal de Trânsito (Agetran) interdita neste sábado diversas vias da Capital para realização de eventos. Confira abaixo os dias e as vias interditadas:

05/08 – Cruzada Evangelística – Rua Jussara entre Rua Itapirapuã e Rua guajara – 14h as 22h

05/08 – Evento Jovem – Rua Charlote entre Rua Anajatuba e Tv Santiago – 18h as 23h

05/08 – Instalação de Caixa D’agua – Av Tres Lagoas entre Av Eduardo elias Zahran e Rua Majoríco ( meia pista) – 14h as 16h

05/08 – Feira Beneficente – Rua Dom Cirilo entre Rua do Seminário e Rua Prof Heraclito Diniz de Figueiredo – 17h as 22h

05/08 – Festa Julina – Rua Catipora ente Rua Otilia Coelho Neto e Av Flores da Cunha – 18h as 23 h

05/08 – Festa das Associações – Rua Wilson Mangini Marques entre Rua Olimpio Klafke e Rua Mariano Cebalho – 18h as 24 h

06/08 – Projeto Quebrando o silencio – Rua Segismundo Tavares Santana entre Rua Cerina Soares Magalhaes e Rua Evelina Figueiredo Selingardi – 09h as 18h

06/08 13/08 20/08 e 27/08 será interditada a Rua Genebra entre Rua Alagoinhas e Rua Arquiteto Vila NOva Artigas para festa de comemoração do primeiro ano da Igreja Caminhando com Cristo – 08h as 14h de cada dia citado

06/08 – Projeto Meu bairro é show – Rua Professor Valdir Lago entre Rua Arquiteto Vila Artigas e Rua Joao Vieira Machado – 07h às 22 h

