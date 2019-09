Agetran interdita diversas vias em Campo Grande

A Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito) interdita diversas vias de Campo Grande neste final de semana para realização eventos culturais e religiosos portanto os motoristas devem ficar atentos as interdições e buscar outras vias para fazer os trajetos.

27/09 e 28/09/2019

Motivo: Feira Missionária

Horário: 18h00 às 23h00

Endereço: Rua Potiguaras entre a Rua Tapes e a Avenida Manoel Joaquim de Moraes

27/09 E 28/09/2019

Motivo: Evento Religioso

Horário: 17h30 ás 22h30

Endereço: Rua Inúbia Paulista entre a Avenida Guaicurus e a Rua Enzo Cianteli

28/09/2019

Motivo: Evento

Horário 13h00 ás 23h00

Endereço: Rua Florão entre a Rua Alpestre e a Rua Fanorte

28/09/2019

Motivo: Evento Evangélico

Horário: 18h00 às 22h00

Endereço: Rua Charlote entre a Travessa Santiago e a Travessa Andraus

28/09/2019

Motivo: Caminhada Feliz

Horário: 08h00 ás 09h00

Endereço: Concentração e Saída da Praça Ary Coelho, Rua 14 de Julho, Avenida Afonso Pena, Rua 13 de Maio, Rua 15 de Novembro e finalizando na Rua 14 de Julho/ Praça Ary Coelho.

28/09/2019

Motivo: XVIII Parada da Cidadania LGBT e Show da Diversidade

Horário: 15h30 às 18h30

Endereço: Saindo da Praça do Rádio Clube, Rua Barão do Rio Branco, seguindo pela Rua Pe. João Crippa, Rua Dom Aquino, Avenida Calógeras, Rua Barão do Rio Branco, retornando à Praça do Rádio Clube.

28/09/2019

Motivo: 1° Sai da Pedra

Horário: 07h00 às 17h00

Endereço: Travessa Manoel Pereira da Silva entre a Travessa Alan Soares e a Rua Sebastião Pereira Gomes

28/09/2019

Motivo: Evento

Horário: 16h00 às 22h00

Endereço: Rua Califórnia entre a Rua dos Marimbas e a Rua Rolim Moreira

29/09/2019

Motivo: Corte de Árvore

Horário: 07h00 ás 13h00

Endereço: Rua Barão da Itapetininga entre a Rua Domingos Gomes e a Rua João Nepomuceno

29/09/2019

Motivo: Corte e Remoção de Árvore

Horário: 06h00 às 10h00

Endereço: Avenida Mato Grosso entre a Rua 13 de Maio e a Rua Rui Barbosa