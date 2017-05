Agetran inicia maio Amarelo e frisa importância de não beber antes de dirigir

Na abertura da programação do Maio Amarelo, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) promoveu nesta terça-feira (2) duas palestras e uma blitz educativa na Avenida Gury Marques. A ação buscou conscientizar os motoristas sobre os riscos de dirigirem sob o efeito de álcool. Para isso, foram distribuídos copos de água aos motoristas.

Com o mote “a bebida mais saudável para matar a sede antes de dirigir”, os participantes informaram aos motoristas os riscos da direção sob o efeito de álcool. O alcoolismo dos condutores foi responsável por 3,8% dos acidentes de trânsito com mortes registradas em 2016. Com 33,8%, o excesso de velocidades e condutores sem habilitação (15%) são os fatores líderes do ranking dos acidentes de trânsito onde houve vitimas fatais.

Na blitz realizada nesta terça-feira, os condutores também receberam uma fita amarela para prenderem junto ao retrovisor, como símbolo do engajamento na campanha que visa reduzir a violência no trânsito.

A receptividade foi a melhor possível, pelo menos, durante o período em que o trabalho educativo foi realizado. “Bebida e álcool definitivamente não combinam”, comenta o caminhoneiro aposentado Angelo de Souza Filho, que considerou positiva a iniciativa.

O motociclista Rones Sales Paixão, além de aceitar de pronto o copo de água e a fitinha do maio amarelo oferecidos pelos funcionários envolvidos na campanha, diz que a melhor atitude para evitar acidentes no trânsito, é obedecer a sinalização, não abusar da velocidade e também jamais dirigir após tomar qualquer quantidade de bebida alcoólica, por menor quantidade que seja.

Segundo a diretora de Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rota, o objetivo também é conscientizar as pessoas a não aceitarem carona de motoristas embriagados.

Ao longo deste mês estão previstas uma série de eventos, organizados pelo Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito. O GGT foi criado em 2010, sendo integrado por representantes de secretarias municipais e estaduais, além de órgão das áreas de segurança, Corpo Bombeiros e instituições da sociedade.

O lançamento oficial do Maio Amarelo será na próxima quinta-feira, às 9h30, com a presença do prefeito Marquinhos Trad, em frente ao Paço Municipal.

Década de segurança do trânsito

O Maio Amarelo é realizado em nível mundial há seis anos, em cumprimento a uma resolução da Assembleia-Geral das Nações Unidas, editada em março de 2010, que definiu o período de 2011 a 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”. O documento foi elaborado com base em um estudo da OMS (Organização Mundial da Saúde) que contabilizou, em 2009, cerca de 1,3 milhão de mortes por acidente de trânsito em 178 países. Aproximadamente 50 milhões de pessoas sobreviveram com sequelas.

O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, precedido por Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Juntas, essas dez nações são responsáveis por 62% das mortes por acidente no trânsito.

A marca que simboliza o movimento, o laço na cor amarela, segue a mesma proposta de conscientização já idealizada e bem-sucedida, adotada pelos movimentos de conscientização no combate ao câncer de mama, ao de próstata e, até mesmo, às campanhas de conscientização contra o vírus HIV – a mais consolidada nacional e internacionalmente.

