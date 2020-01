Agetran inicia campanha volta às aulas no dia 3 de fevereiro

Com objetivo de melhorar a segurança da entrada e saída dos estudantes nas escolas a Prefeitura de Campo Grande por meio do Gabinete de Gestão Integrada do Vida no trânsito (GGIT), da Agetran desenvolverá no período de 03 a 20 de fevereiro a campanha “Voltas às Aulas”, com abordagens educativa e fiscalização do trânsito.

As atividades acontecem, principalmente, nos horários de entrada e saída dos alunos e também contam com a participação do Bptran, Detran/MS e Polícia Civil.

A Campanha educativa sob a responsabilidade da equipe de Educação para o Trânsito da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) que vem utilizando recursos como teatro e abordagem educativa na porta das escolas, com a participação do grupo Chico Maria.

Em 2020, finda a Década da Segurança Viária e a ação Volta às aulas do Programa Vida no Trânsito estará novamente na porta das Escolas e dente delas com o Sistema Dinâmico de Melhoria Continua Escola Segura.

De acordo com a chefe da Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rotta a intenção é chamar a atenção dos pais e responsáveis para o cumprimento de regras básicas de educação trânsito.

“Vamos continuar alertando pais e responsáveis para a condução segura de seus veículos priorizando a velocidade máxima de 50 k/h, usar cinto de segurança em todos do veículo, segurar o punho da criança ao circular a pé e mesmo que tenha mais de 7 anos evitar carregá-los em motocicletas”

No dia 03 de fevereiro iniciam as aulas nas escolas particulares e a campanha será desenvolvida com os alunos do Colégio Tiradentes, localizado na Avenida Schonoor, 149, Bairro Tiradentes, a partir das 6h50.

As aulas da Reme (Rede Municipal de Ensino iniciam o dia 06 de fevereiro, uma quinta-feira a abordagem será as 6h50 na Escola Municipal Antônio José Paniago.

Nas escolas estaduais as aulas iniciam no dia 17 de fevereiro e ação será na Escola Estadual Amélio de Carvalho Baís, localizada na Avenida Florestal, no bairro Coophatrabalho, a partir das 7 horas.

As recomendações são para os pais busquem um local para estacionar o veículo e desembarcar ou embarcar os alunos de forma segura, evitando a fila dupla. O uso de equipamentos como cadeirinha, capacete e cinto de segurança não só no banco do carona, mas também no banco traseiro.

Outras orientações também se referem a redução da velocidade do veículo na área escolar e a proibição do uso de celular enquanto o veículo está em movimento, infração que tem causado acidentes.

“No caso da fila dupla, a desculpa dos pais é a pressa e nós orientamos que saiam mais cedo de casa e aproveitem com calma esse momento de ida à escola com o filho”, comenta Ivanise.

A chefe da Educação para o Trânsito complementa que durante a campanha é feito ainda o alerta para a travessia na faixa de pedestre e o cuidado do pedestre atravessar na via em linha reta, com passos firmes e atenção.

“Tem pessoas que atravessam as ruas distraídas, outras falando ao celular, um comportamento perigoso que pode levar a um atropelamento”, finaliza Ivanise.

Confira Aqui o cronograma de ação no trânsito das Escolas de Reme.

Confira Aqui o cronograma de ação no trânsito das Escolas Estaduais.

Confira Aqui o cronograma de ação no trânsito das Escolas Particulares.