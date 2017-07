Agetran informa alternativas de tráfego com a interdição da Salgado Filho com Brilhante

O trânsito continuará interditado nesta quarta-feira (26), no cruzamento da Avenida Salgado Filho com a Rua Brilhante para as obras drenagem e recapeamento neste trecho que integra o corredor sudoeste de transporte coletivo.

O Exército, responsável pela execução do projeto, concluiu a implantação da tubulação no local, fez a fresagem do pavimento e ainda nesta semana aplicará a nova capa asfáltica.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) orienta os motoristas que estiverem subindo a Salgado Filho em direção ao Aeroporto Internacional de Campo Grande para entrarem à direita na Brilhante e em seguida à esquerda na Rua Coronel Carlos Camisão, por onde alcançarão a Avenida Afonso Pena e dai a Avenida Duque de Caxias.

A sugestão da Agetran para o motorista que estiver na Salgado Filho e quiser ir em direção a saída para Sidrolândia, é uma quadra antes da Brilhante entrar à direita na Rua Alexandre Fleming, seguir até a Ciríaco Maymone, por onde alcançará a Brilhante.

Na área central a recomendação da Agência é de que os motoristas evitem os seguintes locais onde o trânsito também estará interditado, só que para obras de recapeamento, a Rua Padre João Crippa, entre Dom Aquino e Maracaju e na Rua Cândido Mariano, entre a Pedro Celestino e a José Antônio.

