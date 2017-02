Agetran fará interdições em vias para realização de serviços

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) avisa que fará interdições em vias para que sejam realizados serviços nesses locais. Nos dias 24 a 28 de fevereiro, a avenida Duque de Caxias será interditada no período de 15h às 18h, no trecho entre as ruas General Lima e Lobivar de Matos. No local serão feitas obras de canalização de fibra ótica.

No dia 28 de fevereiro, equipes da Agetran irão interditar a rua Pedro Celestino, das 14h às 16h, no trecho entre as ruas Marechal Rondon e Dom Aquino para remoção de árvore.

