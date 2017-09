Agetran executa reordenamento viário no cruzamento da Zahran com Três Barras

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) executa, nesta terça-feira (12.09), obras de reordenamento viário no cruzamento da Avenida Eduardo Elias Zarhan com a Avenida Três Barras. A medida busca maior fluidez e segurança no trânsito.

As alterações serão as seguintes: na pista sentido Avenida Costa e Silva, o semáforo na Zarhan permitirá, ao mesmo tempo, acesso tanto para conversão à Avenida Três Barras quanto para continuidade pela Zarhan. Na pista contrária só será permitida a conversão à direita, para a Avenida Três Barras, sendo proibida a conversão à esquerda, para a Rua Dona Virgilina. Essa mudança irá gerar maior agilidade no trânsito, diminuindo de forma significativa, o tempo de espera de conversão à Avenida Três Barras, onde havia, principalmente, na hora do pico de trânsito, grande congestionamento.

Para o acesso à Rua Dona Virgilina, o condutor que estiver na Avenida Zarhan (sentido Avenida Ceará) deverá fazer o laço de quadra, seguindo pela Rua Domingos Marques (conversão à direita antes da Avenida Três Barras) tendo acesso à Avenida Três Barras para cruzar a Avenida Zarhan.

Retirada da baia

Outra mudança, que deve ser concluída no final da tarde desta terça-feira, é a retirada da baia do cruzamento. Essa reestruturação vai contribuir para a conversão de caminhões e caminhonetes que, devido à contenção da baia, tinham dificuldade na conversão.

