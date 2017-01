Agetran divulga lista de autorizados a vender em terminais de Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (Agetran) divulgou nesta segunda-feira (30) a lista dos vendedores ambulantes que foram sorteados para trabalharem nos terminais de ônibus da cidade. A relação com 145 nomes foi publicada no Diário Oficial da capital (Dioagrande).

Na listagem da Agetran, está selecionado o terminal em que os ambulantes poderão trabalhar, o período em que vão poder vender seus produtos e ainda os suplentes de cada grupo. Dos oito terminais da cidade, o que terá o maior número de vendedores é o Guaicurus, com 30 sorteados, seguido pelo Bandeirantes com 26 e o General Osório, com 25. Em contrapartida, o que terá a menor quantidade será o Hércules Maymone, com somente 4.

Na semana passada, ambulantes chegaram a protestar em frente a Agetran contra o sistema que decide quem pode ou não montar o comércio dentro dos terminais de transporte da cidade. O sorteio, foi promovido na segunda-feira passada (23) e os contemplados deverão apresentar no prazo de 30 dias o comprovante de cadastro na secretaria municipal de Finanças e Planejamento (Sefin).

Confira abaixo a lista de quantos ambulantes foram sorteados (entre efetivos e suplentes) para o trabalho nos terminais:

Guaicurus – 30

Bandeirnates – 26

General Osório – 25

Aero Rancho – 17

Morenão 17

Júlio de Castilho – 14

Nova Bahia -12

Hércules Maymone – 4

