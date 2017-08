Agetran divulga interdições em trechos da Rua Brilhante nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (7), com as obras de recapeamento na Rua Brilhante, será interditado o trecho entre as ruas Guia Lopes/início da Brilhante e Argemiro Fialho, onde está sendo realizado serviço de drenagem.

O trânsito continua liberado na Salgado Filho (sentido Aeroporto Internacional de Campo Grande) e o trecho da Guia Lopes, entre as avenidas Afonso Pena e Salgado Filho.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa as alternativas de trânsito. Quem estiver na Guia Lopes e for em direção a saída de Sidrolândia, deve entrar na Salgado Filho, entrar à esquerda pela Marechal Floriano, seguir até a Ciríaco Maymone, descer uma quadra e alcançar a Brilhante.

Quem estiver na Salgado Filho (antes da Brilhante) e pretenda ir para a saída de Sidrolândia, deve entrar na Alexandre Fleming, seguir até a Ciríaco Maymone, subir uma quadra e então entrar na Brilhante.

Veja Também

Comentários