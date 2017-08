Agetran divulga interdições em trechos da Rua Brilhante nesta quarta-feira

Os motoristas que estiverem ou forem em direção a Rua Brilhante nesta quarta-feira (9) devem ficar atentos para os pontos de interdição do trânsito para as obras do corredor sudoeste do transporte coletivo. Segundo a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), foram interditados novamente os cruzamentos da Avenida Salgado Filho com a Rua Guia Lopes e com a Brilhante, trechos onde foram executadas obras de drenagem, para que o Exército aplique o pavimento asfáltico.

Conforme a orientação da Agetran, os motoristas que estiverem subindo a Salgado Filho e forem em direção ao Aeroporto, devem entrar à direita na Brilhante e logo em seguida à esquerda, na Rua Coronel Camisão, por onde alcançarão a Avenida Afonso Pena.

Quem quiser ir em direção à saída de Sidrolândia, deve entrar uma quadra abaixo da Brilhante, na Rua Alexandre Fleming. A opção de trânsito para quem estiver na Guia Lopes é subir a Salgado Filho e entrar à esquerda, na Floriano Peixoto, seguindo até a Vicente Solaris, para entrar no trecho adiante da Brilhante.

Na Rua Brilhante, continuam interditados (para obras de drenagem) os cruzamentos com a Argemiro Fialho, Ciríaco Maymone e, parcialmente, no cruzamento com a Vicente Solaris.

