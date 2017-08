Regiões próximas ao centro da cidade terão sinalização restaurada

Equipes da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) trabalharam nesta terça-feira (1º) para restaurar a sinalização de trânsito em diversas regiões de Campo Grande.

Os trabalhos começaram na Avenida Noroeste, com a repintura das faixas de pista, pedestre e de pare nos cruzamentos, ao longo de toda via no trecho da Orla Ferroviária, a partir da Rua Plutão.

O trabalho será feito não só nas regiões mais próximas ao centro da cidade, mas também chegará aos pontos, com prioridade para o entorno de escolas, postos de saúde, centros de educação infantil, onde há maior circulação de pedestres. Haverá reforço na sinalização em avenidas de maior tráfego.

