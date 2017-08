Agetran alerta sobre interdições em Campo Grande neste domingo

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), alerta para as interdições que acontecem neste domingo (20), em diversos trechos da cidade. Confira:

DOMINGO (20/08)

Das 08h às 19h – Será interditado trecho da Rua Antônio Siufi, entre as ruas Juruá e Mirim, para torneio de Futebol de Rua;

Das 18h30 às 00h – Será interditado trecho da Rua Francisco Antônio de Souza, entre as ruas Cachoeiras do Campo e Ilha de Marajó, para Arraiá da Farmácia Popular;

Das 06h30 às 10h, para o evento Desafio do Fort ( corrida) as interdições ocorrerão no seguinte trajeto:

Av. Pres. Vargas entre a Rua Zakia Nahas Silfi e Rua Alfredo Scaff; Rua Alfredo Scaff entre Av. Pres. Vargas e Rua Américo Marques; Rua Américo Marques entre Rua Alfredo Scaff e Rua Fernando Luiz Fernandes; Rua Fernando Luiz Fernandes entre a Rua Américo Marques e Av. Aero Clube; Av. Aero Clube entre a Rua Tietê e Rua Benjamim Constant; Rua Benjamim Constant entre a Av. Aero clube e Av. Cassiano Sandim de Rezende; Av. Cassiano Sandim de Rezende entre a Rua Benjamim Constant e Av. Aero Clube; Rua Fernando de Noronha entre a Av. Aero Clube e Av. Pres. Vargas.

