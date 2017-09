Agetran alerta para interdições em diversas vias neste fim de semana

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para interdições em diversas vias neste fim de semana para realização de obras e eventos:

Sexta-feira e Sábado – 01 e 02/09 – Show de prêmios no bairro Tarcila do Amaral – Rua dos Amigos entre Rua Mãe Menininha e Rua Dorcelina Falador – 18h às 23h

Sexta-feira – 01/09 – Projeto Costurinha – Rua Sargento Cecílio Yulle e Av Afonso Pena ( faixa de estacionamento do entorno do Círculo Militar) – 17h30 às 2h

Sexta-feira a Segunda-feira – 01/09 a 04/09 – Obra de Distribuição de Gás natural- Av Bom Pastor 96 ( faixa de estacionamento)

Sábado – 02/09 – Evento Religioso – Rua Valentina Delfino ente Rua Julio Esteves e Rua Cristaldo – 18h às 22h

Neste sábado, (02), além de interdição para o show de Simone e Simária e Nego do Borel na Expo MS (previsto para às 22h) da Rua Américo Carlos da Costa entre Rua Silva Jardim e Rua Ten. Pedro Duncan, a Agetran alerta para a movimentação e aumento de fluxo de veículos e pedestres para o show nas imediações.

Também no sábado, acontece show de Thiaguinho, no Hotel Âncora, às 16h, e no domingo (03) show de Nando Reis, no Shopping Bosque dos Ipês, às 17h e do Grupo Racionais, na Arena Green Hall, às 22h. Nestes locais não haverá interdições, mas devido a expectativa de presença de grande público, os agentes de trânsito estarão no local.

