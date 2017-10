- Divulgação

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para interdições em diversas vias nesta semana, para realização de obras e eventos.

Confira:

16/10 a 31/10 – Obra – 3 vagas na Rua Ana Vani, entre Av. Afonso Pena e Rua 15 de novembro e 03 vagas na Rua 15 de Novembro, entre as ruas Ana Vani e Rio Grande do Sul

18/10 a 27/10 – Obra – Rua do Parque (faixa de estacionamento – 5 vagas) – das 07h às 17h

19/10 – Evento de Instrução de pilotagem – Rua do Livramento, entre Av. Mascarenhas de Moraes e Rua Presidente Dutra – das 15h às 18h

20/10 e 21/10 – Festa Ação de Graças – Rua Dalva de Oliveira, entre as ruas do Batuta e dos Farmacêuticos – das 18h às 22h

20/10 a 22/10 – Festividade de Aniversário – Rua Do Contrabaixo, entre as ruas do Pistão e do Pandeiro – das 19h às 22h

21/10 – Festa do dia das crianças – Rua Afonso Celso, entre as ruas Y. Juca Pirama e Marques de Barbacena – das 14h às 18h

21/10 – Festival de Bandas – Rua Grão Mogol, entre as ruas Candeias e Indaiatuba – das 19h às 22h

21/10 – Caminhada da Saúde do Comper – saída Av. Bandeirantes até o Comper da Rua Brilhante (trânsito fluirá por duas faixas de rolamento) – das 07h30 às 09h30

21/10 – Terço em Família – Rua Iemanjá, entre Tv. Maranguape e Av. Graciliano Ramos – das 19h às 23h

21/10 – Cruzada Evangelística – Rua Antônio Luiz Pereira, entre as ruas Afonso Celso e Dom Fernandes Sardinha – das 18h às 22h

21/10 – Evento dia das Crianças – Rua Eduardo Razuk Jorge, entre as ruas Manoel Alexandre da Silva e Filadelfo Alves da Silva – das 14h às 18h

21/10 e 22/10 – Evento Evangélico – Rua João Gomes Batista, entre Av. das mansões e Rua das Camélias – 18h às 22h

21 /10 a 22/10 – Congresso RCC – Faixa de estacionamento da Rua Padre João Crippa, entre Rua Antônio Maria Coelho e Av. Mato Grosso

22/10 – Caminhada Central de Transplantes – Av. Afonso Pena, entre Av. do Poeta e o primeiro entorno – sentido parque/centro – das 08h às 09h – Agentes de Trânsito irão monitorar o local