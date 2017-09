Agetran alerta para interdições em diversas vias nesta semana

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta para interdições em diversas vias nesta semana, para realização de obras e eventos. Confira:

27/09 – Rua Tenente Tinoco, nº 261, no trecho entre a Rua General Camilo Gal e Rua Vacaria, Bairro Taveirópolis – projeto Educação no Trânsito – 14h às 16h50

28/09 – Avenida Mato Grosso nº 5185, em frente ao Hospital da Cassems (faixa de estacionamento) – intervenção para recolocação de equipamentos – 08h às 15h

29/09 – Rua Cotiporã, entre a Rua Otília Coelho Neto e Avenida Flores da Cunha, Bairro Serraville – ação social – 08h às 11h; e das 14h às 17h

30/09 – Rua Pedro Celestino, nº 1513 (faixa de estacionamento/ faixa de rolamento). Rua Paraíba esquina com a Rua Euclides da Cunha, nº 595 (faixa de estacionamento/ faixa de rolamento) – 14h às 18h

30/09 – Rua Sargento Cecílio Yule, entre a Rua Armando de Oliveira e Avenida Afonso Pena (faixa de estacionamento) – Evento Social Projeto Costurinha – 07h às 14h

30/09 – Rua Américo Brasiliense entre as ruas Yokohama e Miranda. Rua Yokohama entre a Rua Américo Brasiliense e Presidente Rodrigues Alves – Campeonato Masters do Terrinha – 13h30 às 19h

30/09 – Rua Maria L. Barbosa, esquina com as ruas Conde do Pinhal e da Armação, Bairro Colibri – Cruzada Evangelística – 18h às 21h

30/09 – Rua Afluente entre as ruas Francisco Antonio de Souza e Leão Zardo (sentido Centro/Bairro) – 1ª Feirinha do Bairro – 08h às 14h

30/09 – Praça do Rádio Clube Cidade / Avenida Afonso Pena / Rua 14 de Julho / Rua Cândido Mariano / Rua 13 de Maio / Avenida Afonso Pena / Praça Ary Coelho – Passeata – 08h30 às 10h00

30/09 e 1º/10 – Rua Inubia Paulista, entre a Avenida Guaicurus e Rua Enzo Cianteli – Congresso – 17h00 às 22h30

1º/10 – Rua Santo Augusto, entre a Rua Manche Catan David e Rua Elias Chacha – 20ª Festolândia dos Amigos – Festa das Crianças – 10h às 17h

