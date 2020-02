Confira as vias interditadas para realização de obras e eventos na Capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para interdições em diversas vias da cidade para realização de obras e eventos. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada.

Confira a seguir os dias, locais e horários das interdições:

Período: 07/02/2020 a 21/02/2020

Motivo: Obra Park Platinum

Endereço: Rua da Paz entre as ruas Rio Grande do Sul e Bahia

Horário: 07h00 às 17h00

Período: 13/02/2020

Motivo: Simulado de Emergência

Endereço: Travessa José Bacha – entre as ruas 26 de Agosto e 15 de Novembro

Horário: 05h00 às 11h00

Período: 08/03, 12/04 e 10/05

Motivo: Evento Praça da Bolívia

Endereço: Rua Aníbal de Mendonça entre as ruas das Garças e Dias Ferreira; Rua Dias Ferreira entre as ruas Aníbal de Mendonça e Barão da Torre; Rua Barão da Torre entre as ruas Dias Ferreira e das Garças.

Horário: 08h00 às 18h00

Período: 14/02/2020

Motivo: Construção

Horário: 07h00 às 17h00

Endereço: Rua Professor Luis Alexandre de Oliveira, n°689

Período: das 8h do dia 14/02/2020 (sexta-feira) às 23h do dia 15/02/2020 (sábado) e das 19h às 23h do dia 15/02/2020

Motivo: Corrida de Verão da TV Record MS

Endereço: Avenida Afonso Pena (sentido bairro/centro) – entre a Avenida Dos Poetas e a Cidade do Natal; Avenida Fadel Tajher Yunes (sentido centro/bairro) – entre as avenidas Mato Grosso e a Desembargador Leão Neto do Carmo.

Período: 15/02/2020

Motivo: Evento Religioso

Endereço: Rua Luiz Louzinha entre as ruas Floriano Paula Corrêa e Ranulfo Corrêa

Horário: 14h00 às 23h00

Período: 15/02/2020

Motivo: Evento Religioso

Endereço: Rua Vasconcelos Fernandes entre a Ruas Barão do Rio Branco e a Avenida Afonso Pena

Horário: 18h00 às 23h00

Período: 15/02/2020

Motivo: Evento Religioso

Endereço: Rua Leão Zardo entre as ruas Diogenes Inácio de Souza e Otávio Inácio de Souza

Horário: 15h00 às 20h00

Período: 15/05/2020

Motivo: Desfile de Carnaval

Endereço: Saindo da Rua Barão do Rio Branco, Rua 13 de Maio, Avenida Afonso Pena, Rua 14 de Julho e finalizando na Rua Barão do Rio Branco

Horário: 09h00 às 13h00

Período: 06h às 13h do dia 15/02/2020

Motivo: Bloco de Carnaval

Endereço: Rua Barão do Rio Branco – entre a Rua 14 de Julho e a Rua 13 de Maio

Período: 15/02/2020

Motivo: Ensaio

Horário: 18h00 às 23h00

Endereço: Avenida São Nicolau entre as ruas Santa Mônica e Santa Rosa (sentido bairro/centro)

Período: das 8h às 23h do dia 16/02/2020 (domingo)

Motivo: Evento Reviva Cultura

Endereço: Rua 14 de Julho – entre a Avenida Afonso Pena e Rua Cândido Mariano; Rua Barão do Rio Branco – entre Avenida Calógeras e Rua 13 de Maio e Rua Dom Aquino – entre Rua 13 de Maio e Avenida Calógeras

Período: 16/02/2020

Motivo: Evento

Horário: 13h00 às 23h00

Endereço: Rua Grande Floresta entre as ruas Anacá e a Baobá