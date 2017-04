Agetran alerta para interdições durante eventos nesta sexta-feira

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) prepara, nesta sexta-feira (28.04) interdições em diversos trechos do centro da cidade. A iniciativa acontece, no período da manhã, a pedido das instituições ligadas à manifestação nacional de Greve Geral em Campo Grande: ACP (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública), Sindsep-MS (Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais) e Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) e à tarde para a Caminhada da Paz.

Passeata Greve Geral

A partir das 7 horas serão feitas interdições na Rua 7 de Setembro, entre a as ruas 13 de maio e Rui Barbosa, onde acontece concentração inicial da ACP. A previsão é de, a partir das 8 horas, os participantes se deslocarem em passeata pela Rui Barbosa, passando pela Avenida Afonso Pena, seguindo até a Rua 13 de Maio, chegando à Praça Ary Coelho.

Também a partir das 7 horas, a Sindsep estará em início de concentração na Rua 26 de Agosto, entre Avenida Calógeras e Rua 14 de Julho, trecho que estará fechado para o trânsito até começar a caminhada. Às 8 horas, o deslocamento acontece pela Rua 14 de Julho, via que será interditada durante o percurso dos participantes que seguirão até a Praça Ary Coelho.

A pedido da Fetems, a partir das 8 horas, a Agetran estará fechando, no período da passeata, as ruas 14 de Julho, Antonio Maria Coelho, 13 de Maio e Barão do Rio Branco. O percurso encerra na Praça do Rádio, onde acontecerá o encerramento das atividades.

Caminhada da Paz

No período da tarde, para a Caminhada da Paz (veja texto no site – Contra a violência doméstica, prefeitura apoia TJ e participa da Caminhada da Paz) , a partir das 13 horas, os agentes de trânsito da Agetran estarão interditando a Rua da Paz, entre a ruas Bahia e 25 de Dezembro para a concentração inicial da caminhada que irá acontecer a partir das 16 horas. Durante o deslocamento, haverá interdição temporária das ruas Dom Aquino, 13 de Maio e 15 de Novembro até a Igreja Santo Antonio, onde encerra o trajeto da caminhada.

Também será interditada a Travessa Lidia Bais, entre a Rua 15 de Novembro e Rua 7 de Setembro e Rua 7 de Setembro entre a Avenida Calógeras e Rua 14 de Julho onde serão montadas tendas.

Para essas ações estarão mobilizados 12 agentes de trânsito motociclistas para as interdições e acompanhamento da atividade nas vias e mais seis viaturas.

