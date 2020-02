Agetran alerta para interdição a partir de hoje nas proximidades da Praça do Papa

Agetran alerta para interdições em diversas vias da cidade - Foto: Divulgação

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para interdições em diversas vias da cidade para realização de obras e eventos. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada.

Confira a seguir os dias, locais e horários das interdições:

Período: 07/02/2020 a 21/02/2020

Motivo: Obra Park Platinum

Endereço: Rua da Paz entre as ruas Rio Grande do Sul e Bahia

Horário: 07h00 às 17h00

Período: das 14h do dia 17/02/2020 às 06h do dia 25/02/2020

Motivo: Montagem da estrutura para o Desfile das Escolas de Samba

Endereço: Avenida Cassiano Sandim de Rezende – entre a Rua Zakia Nahas e Avenida Aero Clube, na Praça do Papa