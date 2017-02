Agetec visita órgãos municipais para garantir comunicação integrada

Com o objetivo de promover uma gestão municipal democrática, participativa e eficiente, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), tem visitado as secretarias, institutos , autarquias municipais e os distritos para entender os problemas e sugerir soluções em TI (Tecnologia da Informação).

“Nesse primeiro momento apresentamos a nossa nova forma de gestão e nos colocamos à disposição de maneira dinâmica. Também temos a oportunidade de ouvir as necessidades e anseios que cada secretaria tem em seus sistemas, apresentando soluções para suprir as demandas”, explica o Diretor-Presidente da Agetec Paulo Fernando Garcia Cardoso.

Desde que foi empossado o Diretor-Presidente da Agetec, os diretores e os técnicos da Agência já visitaram quase todas as secretarias, inclusive os distritos de Ahanduí e Rochedinho. “Um dos objetivos do Prefeito Marquinhos Trad é que as secretarias municipais troquem informações em pensem conjuntamente, sempre buscando mais transparência nas ações, fomentando a participação popular em busca de uma gestão mais eficiente”, pontua Paulo.

