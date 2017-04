Agetec reestrutura plataforma e resgata projetos importantes

Com o objetivo de otimizar os recursos e alcançar excelência nos serviços prestados à população, a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) desenvolveu nestes primeiros dias de gestão soluções tecnológicas e ferramentas com mão de obra especializada para realizar serviços de TI.

O diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso, relata que quando assumiu se deparou com uma estrutura tecnológica totalmente defasada, com rádios antigos, antenas mal configuradas, fibras rompidas, sistemas não integrados e obsoletos, em um sinal claro de que a tecnologia foi deixada em último plano.

Sem investimento e praticamente nenhuma manutenção no Parque Tecnológico durante os últimos anos, principalmente no Datacenter, onde estão armazenados 100% dos sistemas e dados da Prefeitura de Campo Grande, os problemas se intensificaram.

Hoje, diversas plataformas estão sendo reestruturadas de acordo com as necessidades do usuário e resgatando alguns projetos que não vinham mais sendo utilizados.

“A diretoria de desenvolvimento vem pautando suas ações na busca pela integração dos mais de 120 sistemas existentes, reorganizando as equipes para torná-las mais eficientes e produtivas, adequando os procedimentos às melhores práticas em engenharia de software”, explicou o titular da Agetec.

Para atender o servidor público, foi implantado um novo fluxo de processos e práticas que melhoram o atendimento das demandas feitas por meio da Central de Atendimento, através de um único ramal atendido – o Help Desk – que conta atualmente com 15 atendentes que trabalham recebendo, organizando e direcionando as chamadas.

“Nessa reorganização tivemos um aumento na quantidade de chamados abertos em mais de 130%. Tudo isso sem perder a qualidade e eficiência nesses atendimentos”, posiciona Paulo, reforçando que o objetivo é chegar a excelência nos serviços prestados. “Nesses primeiros meses também capacitamos mais de mil servidores em diversas áreas”, complementou.

As diretorias de inovação e de projetos se reúnem semanalmente com todos os órgãos municipais para elaboração de um planejamento estratégico para a gestão. As equipes da agência auxiliam os servidores desde a elaboração dos respectivos regimentos internos até os projetos para elaboração de painéis estratégicos, desenvolvimento de novos sistemas e reorganização do fluxo de processos para otimização de serviços, gerando com isso redução de custos e agilidade nos procedimentos.

“Através do levantamento patrimonial foram detectados muitos materiais sucateados. Apenas com organização e planejamento conseguimos disponibilizar para os órgãos municipais diversos equipamentos, bem como restabelecemos a comunicação em mais de 20 localidades somente com manutenção corretiva. Os postos de saúde e escolas dos distritos de Anhanduí e Rochedinho foram alguns desses locais, tudo praticamente sem nenhum custo para a administração”, finaliza Paulo.

Futuro

A Agetec tem como meta para os próximos anos a integração dos sistemas existentes e novos. Os servidores já elaboraram um projeto para implantação de uma Rede Heterogênea de Dados em todo Parque Tecnológico da Prefeitura, que vai ao encontro do objetivo que é tornar Campo Grande uma Cidade Inteligente.A expansão do acesso à população irá facilitar a comunicação entre o cidadão e a administração municipal.

“Os benefícios para a população em relação à mobilidade urbana, transporte, obras e serviços, acessibilidade e segurança nos dados fornecidos serão um legado extraordinário para o município de acordo com a nossa ideia de continuidade”, finaliza Paulo Cardoso.

