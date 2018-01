Agetec lança novos canais de comunicações de suporte técnico aos servidores

O aplicativo de mensagens instantâneas será mais uma opção oferecida pela Central de Atendimento da Agetec - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Para agilizar e melhorar a qualidade do atendimento de TI aos servidores municipais da Prefeitura de Campo Grande, é que a Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), está inovando e trazendo novidades mais uma vez.

Na página da Intranet da Prefeitura, o servidor poderá realizar as solicitações através do Chat Online durante o horário de expediente para agendamentos, consultas, remarcações de serviços de assistência técnica local, remota, help desk, entre outros.

“Nosso objetivo é desenvolver mecanismos e aplicá-los para que o servidor municipal possa ter suporte técnico para realizar seu trabalho com eficiência, agilidade e organização”, comenta o Diretor da Central de Atendimento da Agetec, Rodrigo Laulleta.

O diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Cardoso, ratifica a importância da otimização e ampliação dos atendimentos. “Quando chegamos em janeiro de 2017 eu fui até alguns órgãos da Prefeitura e fiz o papel do servidor que precisava do amparo técnico, ali percebi as dificuldades, eram diversos ramais, muitos ocupados ou inoperantes, o que com razão fazia com que o servidor desistisse da solicitação. Um dos principais fatores para melhoria foi ouvir os servidores dos órgãos, e principalmente, os servidores da Agência de Tecnologia que realizam os atendimentos. Com as sugestões trazidas colocamos em prática os novos canais e a unificação dos diversos ramais em um único número, o 3333. Além disso, realizamos mensalmente as pesquisas de opinião e a capacitação dos servidores, para que a cada dia possamos oferecer um serviço melhor”, pondera.

Já em fase de testes, a outra novidade é que agora as solicitações poderão ser realizadas pelo WhatsApp. O aplicativo de mensagens instantâneas será mais uma opção oferecida pela Central de Atendimento da Agetec. A Agência de Tecnologia da Prefeitura já prepara uma campanha de conscientização para orientar os servidores no uso da nova ferramenta.

Todas as solicitações também continuam sendo feitas pelo ramal 3333 e pelo e-mail atendimento@agetec.campogrande.ms.gov.br. O número para que os servidores da Prefeitura Municipal de Campo Grande abram chamados via WhatsApp, é o 991366618.