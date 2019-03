Agetec e Subsecretaria da Juventude oferecem aulas de tecnologia para jovens

IMG_8975

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que os jovens são os mais afetados pelo desemprego, pois formam um grupo onde a falta de qualificação e experiência pesam na hora da contratação. Pensando no futuro dos jovens campo-grandenses, a Agência de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), está oferecendo gratuitamente em parceria com a Semju (Subsecretaria de Políticas para a Juventude), o curso Office 365 na Microsoft Brasil. O mais novo e avançado pacote Office que explora o melhor da produtividade e potencializa as habilidades no aprendizado.

Para a estudante de 16 anos, Thalita Cordeiro dos Reis, é uma oportunidade única. “Fiquei sabendo do curso através de uma amiga e não tive dúvida em fazer. Preciso estar atualizada e capacitada tecnicamente para meu primeiro emprego”, revelou.

Desde 2018 a Agetec firmou parceria com o Governo Federal, através do projeto Brasil + TI para oferecer cursos de grandes empresas de tecnologia à população de Campo Grande gratuitamente. Para o Diretor Presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso, a comunicação entre os poderes públicos, beneficia o cidadão.

“Qualificação em tecnologia é requisito quase obrigatório em qualquer currículo hoje em dia. Poder oferecer gratuitamente a qualquer cidadão campo-grandense, de todas as idades, cursos ministrados por empresas como a Microsoft tornam muito mais inclusiva a qualificação de altíssimo nível em tecnologia. Cidadãos e empresas agradecem”.

Para o subsecretário de Políticas para Juventude Maicon Nogueira, dar oportunidade aos jovens faz parte do futuro.

“Nós não queremos uma geração de jovens com subempregos. Queremos oferecer a eles a chance de atuar como líderes, desenvolvendo seus talentos e atuando nas profissões do amanhã, aptos para produzirem soluções inteligentes nos locais onde forem inseridos”.

O curso Office 365 com duração de uma semana está sendo realizado no Telecentro da Juventude com aulas online e gratuitas até sexta-feira (15). Ao final, todos os alunos serão certificados pela Microsoft Brasil. Além desse, outros cursos são oferecidos pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. Para mais informações entrem em contato pelo telefone (67) 3314-3577.