Agetec cria força-tarefa para garantir parcerias para tecnologia da informação

Com o objetivo de buscar recursos para investir na área da Tecnologia da Informação, a Agetec (Agencia Municipal, de Tecnologia da Informação e Inovação) se reuniu com a Central de Projetos da Prefeitura Municipal de Campo Grande na terça-feira (28).

Foram identificadas diversas fragilidades na estrutura tecnológica de toda a Prefeitura, desde uma conectividade precária, defasagem nos equipamentos e até a falta de segurança no acesso às informações.

Além de recursos próprios, a Agência de tecnologia da Prefeitura busca outros meios para investir em tecnologia. “Existem programas do Governo Federal voltados para este tipo de investimento. Montamos uma força tarefa para que em breve tenhamos melhores condições para investir na área de tecnologia. Com esses investimentos poderemos atender as demandas de todas as Secretarias, pela importância que a tecnologia tem nas mais diversas áreas”, diz o Diretor de Projetos em Tecnologia da Informação, Luis César Ribeiro.

A coordenadora da Central de Projetos da Prefeitura, Catiana Sabadin Zamarrenho, reforça que estruturar projetos para buscar investimentos é o primeiro passo. “A construção de uma operação de crédito voltada para TI é primordial. Seguida da decisão do prefeito em fazer o projeto, o próximo passo é o financiamento e execução do mesmo”, explica Catiana.

