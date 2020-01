Agesul vai retomar obras no Jardim Morumbi quando rede de esgoto for concluída

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Agência de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), deve retomar em breve as obras de drenagem e pavimentação no bairro Jardim Morumbi, em Campo Grande, após ter paralisado os trabalhos para que a rede de esgoto fosse concluída. Ao todo, mais de 1.303 metros de extensão, englobando quatro ruas, serão asfaltadas.

A Agesul aguarda que a empresa Águas Guariroba conclua o serviço de saneamento na região para poder retomar os serviços de drenagem e pavimentação. Conforme técnicos, a Agesul chegou a iniciar a obra, mas precisou interromper para que a Águas Guariroba executasse a rede esgoto, conforme havia sido acordado em documento enviado pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (AGEREC).

Devido às chuvas que atingiram a Capital no mês de janeiro, a Águas Guariroba informou que precisou paralisar temporariamente os serviços. Ainda conforme a empresa de saneamento, o serviço deve ser finalizado nessa semana, se a chuva não atrapalhar. Assim, após concluída a obra, a Agesul deverá retomar as obras de drenagem e a pavimentação.

Além do asfalto, serão construídas rampas de acessibilidade para atender pessoas com mobilidade reduzida e pedestres que utilizam veículos de transporte manuais.

“É um asfalto sonhado por todos os moradores. Quando chove é só barro, e se não chove é uma poeira sem fim. Para quem trabalha limpando essas casas, o serviço vai render muito mais”, comemorou a funcionária de um dos imóveis, Maria Aparecida.

O bairro Morumbi está localizado às margens da Avenida Interlagos, na região urbana do córrego Bandeira. Estão no cronograma a pavimentação das ruas Platina, Mario Carrato, Campo Belo e Dom Duarte da Costa. O valor da obra está orçado em R$ 1.218.735,53 provenientes de emenda federal e contrapartida do Estado.

Até a primeira quinzena de junho a obra deve ser concluída, podendo ser entregue antes desse prazo, de acordo com engenheiros da Agesul. A Rua Luziania, transversal a Rua Dom Duarte da Costa, ficou fora do cronograma atual de pavimentação, mas a Agesul já contratou o projeto para a execução da obra.

Luciana Brazil, assessoria de imprensa Seinfra/Agesul

Fotos: Luciana Brazil