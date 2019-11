Agesul lança programa para otimizar a construção de pontes de concreto

Dando continuidade às prioridades do governo na área de infraestrutura, que prevê a construção de pontes de concreto em substituição às de madeira nas diversas regiões do Estado, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) lançou o “Programa Mais Pontes” para agilizar e ampliar as entregas da gestão. Com o programa, a previsão é construir 80 novas pontes de concreto por ano.

O programa ganhou uma equipe exclusiva para que tudo seja ainda mais produtivo. Em 2019, de janeiro a junho, foram entregues quatro novas pontes de concreto, nos municípios de Cassilândia, Jardim, Eldorado e Ponta Porã, e feita a recuperação de uma importante ponte no município de Jardim, totalizando mais de R$ 4,9 milhões em investimentos.Sobre o Rio dos Velhos, em Jardim, a ponte antiga cedeu por problemas estruturais e parte da estrutura precisou ser recuperada.

Com o novo projeto, a ponte foi ampliada de 48 metros para 60 metros, com três vãos, sendo o central de 24 metros. Também no município foi construída a ponte de concreto sob o córrego Guardinha. Para ambas as obras foram investidos mais de R$ 1,5 milhão.

No município em Eldorado, a Agesul concluiu a ponte de concreto armada sobre o córrego Cerrito, na rodovia vicinal, na aldeia de Cerrito.Em Ponta Porã foi construída a ponte sobre o Rio Dourados, no trecho que compreende o assentamento Nova Era- Itamaraty.Já em Cassilândia a construção foi erguida sobre o córrego Cedro, na divisa do setor central e do bairro Jardim Duarte.Até janeiro de 2020 está prevista a entrega de mais seis novas pontes nas cidades de:

* Paranaíba (ponte de 60m sobre o Rio Barreiro);

* Bandeirantes (ponte de 20m sobre o Rio Cervo);

* Aquidauana (ponte de 40 m sobre o Córrego das Antas);

* Glória de Dourados (ponte de 25 m sobre o Rio Pirajuí);

* Bodoquena (ponte de 50 m sobre o Rio Salobra);

* Bela Vista (ponte de 60m sobre o Córrego Vacadiga).

Contabilizando as pontes entregues e as que já estão em execução, o valor total de investimento é de mais de R$ 13.207.320,46.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro