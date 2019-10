Agesul lança programa para otimizar a construção de pontes de concreto

A previsão é construir 80 novas pontes de concreto por ano

Campo Grande (MS) – Dando continuidade às prioridades do governo na área de infraestrutura, que prevê a construção de pontes de concreto em substituição às de madeira nas diversas regiões do Estado, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) lançou o “Programa Mais Pontes” para agilizar e ampliar as entregas da gestão. Com o programa, a previsão é construir 80 novas pontes de concreto por ano.

“Temos repetido a forma como o Reinaldo (Azambuja) conduziu seu primeiro mandato e o ‘Programa Mais Pontes’ é a continuação desse compromisso firmado com a população do Estado. O nosso objetivo é melhorar o acesso aos municípios, proporcionar o escoamento da produção e oferecer segurança à comunidade e àqueles que cruzam as estradas do nosso Estado”, ressaltou o vice-governador e secretário de Infraestrutura, Murilo Zauith.

Conforme a diretora de Empreendimentos Viários da Agesul, Elizabeth Sumiko Anami Nogueira, o programa ganhou uma equipe exclusiva para que tudo seja ainda mais produtivo.“Para o ‘Programa Mais Pontes’ formamos uma equipe exclusiva para projetos e execução de pontes, o que torna o processo ainda mais produtivo. Nas pontes com menos de 25 metros de comprimento conseguimos, inclusive, colocar a equipe da Agesul para atuar, economizando os gastos. Contamos com quatro engenheiros, sendo um deles calculista”, explicou a

De janeiro a junho de 2019

Em 2019, de janeiro a junho, foram entregues quatro novas pontes de concreto, nos municípios de Cassilândia, Jardim, Eldorado e Ponta Porã, e feita a recuperação de uma importante ponte no município de Jardim, totalizando mais de R$ 4,9 milhões em investimentos.

Jardim– sobre o Rio dos Velhos, a ponte antiga cedeu por problemas estruturais e parte da estrutura precisou ser recuperada. Com o novo projeto, a ponte do Rio dos Velhos foi ampliada de 48 metros para 60 metros, com três vãos, sendo o central de 24 metros. Também no município foi construída a ponte de concreto sob o córrego Guardinha. Para ambas as obras foram investidos mais de R$ 1,5 milhão.

Ponte sobre o Córrego Guardinha em Jardim. Foto: Saul Schramm

Eldorado – a Agesul concluiu a ponte de concreto armada sobre o córrego Cerrito, na rodovia vicinal, na aldeia de Cerrito.

Ponta Porã – foi construída a ponte sobre o Rio Dourados, no trecho que compreende o assentamento Nova Era- Itamaraty.

Cassilândia – a construção foi erguida sobre o córrego Cedro, na divisa do setor central e do bairro Jardim Duarte.

Em execução

Até janeiro de 2020 está prevista a entrega de mais seis novas pontes nas cidades de:

Paranaíba (ponte de 60m sobre o Rio Barreiro);

Bandeirantes (ponte de 20m sobre o Rio Cervo);

Aquidauana (ponte de 40 m sobre o Córrego das Antas)

Glória de Dourados (ponte de 25 m sobre o Rio Pirajuí);

Bodoquena (ponte de 50 m sobre o Rio Salobra);

Bela Vista (ponte de 60m sobre o Córrego Vacadiga).

Contabilizando as pontes entregues e as que já estão em execução, o valor total de investimento é de mais de R$13.207.320,46

Obras em licitação

Nesse ano diversas pontes também já estão em licitação e vão beneficiar várias regiões do Estado:

Batayporã (ponte de concreto armado sobre o rio Samambaia);

Rio Negro (ponte de Concreto armado sobre o Rio Negro);

Coronel Sapucaia (ponte de concreto armado sobre o Rio Iguatemí);

Pedro Gomes (ponte de concreto armado sobre o Córrego Roncador);

Paraíso das Águas (ponte de concreto armado sobre o córrego Mimoso);

Porto Murtinho (ponte de concreto armado sobre a Vazante II do Rio Branco);

Água Clara (ponte de concreto armado sobre o Rio Ribeirão dos Bois);

Anastácio (ponte de concreto armado sobre o Rio Taquarucú);

Naviraí (duas pontes de concreto armado sobre o Córrego Cumandaí);

Rio Negro (ponte de concreto armado sobre o Rio Negrinho);

Bandeirantes/Corguinho (ponte de concreto armado sobre o Córrego Aquidauana);

Porto Murtinho (ponte de concreto armado sobre o Córrego Aquidabã);

Corumbá (três pontes de concreto armado e 5 galerias na MS-243, trecho do entroncamento BR-262)

Costa Rica (ponte de concreto armado sobre o córrego Cascavel);

Coxim (ponte sobre o Córrego Figueira);

Conforme levantamento da Agesul, o Governo do Estado entregou na gestão anterior, de janeiro de 2015 a dezembro de 2018, 65 pontes de concreto.

