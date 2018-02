Agesul interdita trecho da MS-338 para fazer melhorias na drenagem

A MS-338 chegou a ser totalmente interditada na quarta-feira (10) após o rompimento completo das galerias pluviais que ainda seguravam parte da pista - Foto: Divulgação Agesul

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) irá interditar totalmente o trecho da rodovia MS-338, entre Santa Rita do Pardo de Bataguassu, na sexta-feira (23), das 7h às 12h.

A ação é necessária para melhorar a drenagem da pista, garantindo a segurança dos usuários no trecho que desmoronou no início de janeiro em consequência das fortes chuvas na região.

Após o meio-dia, o desvio será restabelecido, permitindo o acesso de veículos, um de cada vez.

O trecho da rodovia MS-338, a 21 quilômetros do município de Santa Rita do Pardo, desmoronou no dia 2 de janeiro.

A rodovia ficou parcialmente interditada, com o tráfego sendo liberado apenas para um veículo por vez.

A MS-338 chegou a ser totalmente interditada na quarta-feira (10) após o rompimento completo das galerias pluviais que ainda seguravam parte da pista.

Atualmente, a rodovia passa por trabalhos de restauração em 60,2 km de extensão, com investimentos da ordem de R$ 43,6 milhões de recursos próprios do Governo do Estado.