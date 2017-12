Agesul inicia recuperação da rodovia MS-141, que teve parte da pista comprometida com a chuva

De acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a previsão é de chuva na região nos próximos dias - Divulgação

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) iniciou o trabalho de recuperação da pista da rodovia MS-141, que liga Ivinhema a Naviraí, que desmoronou no fim de semana. Está sendo feita a recolocação dos tubos que foram arrancados pela chuva no último fim de semana e a conclusão do trabalho vai depender das condições do tempo. De acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a previsão é de chuva na região nos próximos dias.

O rompimento de parte da pista da MS-141 é na altura do km 28. O tráfego no local está liberado apenas em meia pista, mas a Polícia Militar Rodoviária (PMR) não tem registrado congestionamento. Os motoristas devem ter atenção redobrada nesse trecho, por conta da presença de máquinas e servidores da Agesul que estão trabalhando no local.

A orientação para quem está na região de Naviraí e pretende se deslocar até Ivinhema, é seguir pela rodovia BR-163 até Dourados, depois Caarapó até chegar na MS-376, num percurso de aproximadamente 270 quilômetros, passando por Fátima do Sul, Vicentina, Glória de Dourados e Deodápolis. Segundo a Defesa Civil Estadual, o Cptec emitiu aviso de ocorrência de chuvas intensas na região sul de Mato Grosso do Sul.