Agesul garante manutenção de estradas e pontes em Bela Vista e região

Operários trabalham no serviço emergencial na MS-384, via de intenso tráfego na faixa de fronteira - Foto: Divulgação

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) intensifica os serviços de manutenção da malha rodoviária estadual na região de fronteira com o Paraguai, garantindo trafegabilidade e segurança. Na região de Bela Vista, abrangendo os municípios de Antônio João, Caracol e Porto Murtinho, recursos do Fundersul estão sendo direcionados para cascalhamento e patrolamento de estradas não pavimentadas.

Cascalhamento de trecho da MS-267 atende setor produtivo, com recursos do Fundersul

A regional da Agesul em Bela Vista informou que uma das ações prioritárias é a execução do serviço de tapa-buraco em vários trechos da MS-384, que liga o município a Antônio João e recebe tráfego intenso, a maioria caminhões. O Governo do Estado já contratou o projeto executivo da obra de restauração do pavimento da rodovia, entre o entroncamento com a MS-164 e BR-060, totalizando 90 quilômetros, beneficiando também Ponta Porã.

Bela Vista tem recebido uma série de investimentos por parte do Governo do Estado e uma reivindicação antiga da população está sendo atendida: a construção do contorno rodoviário que vai desviar do centro da cidade o fluxo de veículos que trafegam pelas rodovias BR-060 (acesso a Jardim), MS-84 (Caracol e Antônio João) e MS-472 (Bonfim e ligação com jazida de calcário). Serão aplicados R$ 13,5 milhões de recursos próprios do Fundersul.

Cascalhamento

A Agesul executa serviços de cascalhamento em duas estradas: na MS-458 (do trevo com a MS-267 até a Fazenda Firme, em Porto Murtinho) e na MS-267, totalizando 200 quilômetros. Também realiza raspagem de 42 quilômetros da MS-166 (Antônio João-Cabeceira do Apa) e MS-472, esta uma das mais movimentadas na região (recebe 150 veículos/dia, a maioria com carga de calcário). Na mesma rodovia, a ponte sobre o Córrego Jabuti está em manutenção.