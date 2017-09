Agesul divulga resultado de licitações e investe mais R$ 8,9 milhões em obras

Campo Grande (MS) – Dois resultados de licitações publicados no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta quarta-feira (22.9) formalizam investimentos de R$ 8,9 milhões em obras nas cidades de Corumbá e Sete Quedas. As publicações são da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

Em Corumbá serão restaurados 40 quilômetros da MS-228 no trecho entre a BR-262 (Lampião Aceso) e Fazenda Alegria, subtrecho entre a MS-184 (Curva do Leque) e Fazenda Alegria . A empresa vencedora do processo licitatório foi a AL dos Santos. A obra, que custará R$ 7,9 milhões, foi anunciada pelo governador Reinaldo Azambuja durante as comemorações dos 239 anos da cidade.

Em Sete Quedas, o Governo do Estado fará obras de infraestrutura urbana na Rua Barão do Rio Branco, e adjacências. A empresa selecionada para pavimentar e drenar a via foi a BTG Empreendimentos. A obra custará cerca de R$ 950 mil.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro/Arquivo

